The Weekend anuncia que irá substituir Kanye West no Coachella

O cantor The Weekend revelou que vai substituir o rapper que cancelou sua performance no festival sem dar motivos

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 15h17

Nesta quarta-feira, 6, The Weekend (32) anunciou que performará no festival Coachella substituindo Kanye West(44).

Depois de ser revelado pelo site americano TMZ e pela revista Variety nesta segunda-feira, 4, que o ex-marido de Kim Kardashian (41) havia cancelado sua participação no festival, o cantor The Weekend assumiu o lugar o rapper no line up do festival.

Em seu Instagram, Abel Tesfaye (o nome verdadeiro do artista) publicou a lista de nomes do Coachella alterada com sua presença.

Os fãs do dono do hit Save Your Tears foram a loucura com o anúncio que veio de surpresa. "Estou gritando", comentou um seguidor. "Mal posso esperar", escreveu outra fã.

Quem também reagiu a novidade foi a modelo e meia irmã de Kim Kardashian, Kendall Jenner (26). NOs comentários da postagem, a filha de Kris Jenner (66) publicou um emoji de mãos rezando, deixando a sutil mensagem que estava celebrando a troca.

A ausência de West no Coachella pode ainda não ter um motivo definido, mas não vem como surpresa. Em fevereiro, o rapper ameaçou não comparecer ao festival após atacar a cantora Billie Eilish. E mais recentemente, o artista teve sua performance no Grammy cancelada devido ao seu "preocupante comportamento online".

O festival dos Estados Unidos que começa no dia 15 deste mês, trará shows de nomes como Doja Cat, Billie Eilish e Harry Styles. E o Brasil também vai marcar presença no Coachella! Pabllo Vittar (28) e Anitta (29) se apresentarão nos dias 16 e 23 de abril.

Confira aqui The Weekend anunciando sua presença no Coachella