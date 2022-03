Wanessa surpreende por potência vocal ao ensaiar com Thiago Arancam

Wanessa e Thiago Arancam se apresentam juntos em show nesta sexta-feira, 19, em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 19/03/2022, às 10h19

Nesta última sexta-feira, o cantor lírico Thiago Arancam (40) postou um vídeo cantando ao lado de Wanessa Camargo (39), que surpreendeu com seus vocais. A dupla de apresenta neste sábado, 19, em um show cheio de convidados.

No vídeo postado em seu Instagram, o tenor cantava segurando um celular, enquanto Wanessa soltava a voz potente no microfone. Na legenda do post, Thiago escreveu: "Isso é só o ensaio. Imperdível".

Nos comentários, os seguidores do cantor e intérprete do Fantasma da Ópera ficaram surpresos com a voz da tia da pequena Julia. "Ela é um arraso !", comentou uma fã. Outra seguidora escreveu: "Amei. Sempre achei que ela tinha uma voz linda".

Outra fã elogiou Wanessa nos comentários e lembrou do pai da cantora, Zezé Di Camargo(59): "Essa não nega que é filha do Zezé, canta muito".

Wanessa Camargo se apresenta ao lado de Thiago Arancam em São Paulo neste sábado, 19. Além da cantora, Thiago também receberá ao palcoStefano Mion (11), o filho do apresentador Marcos Mion (42).

Confira aqui o vídeo de Thiago Arancam cantando com Wanessa!