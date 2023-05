Wanessa diz que não tem rivalidade com Sandy e revela momento em que ela a ajudou

Cantora Wanessa falou sobre parceria com Sandy e expôs momento em que se surpreendeu com ela

A cantora Wanessa Camargo falou sobre a suposta rivalidade entre ela e Sandy e afirmou que, na verdade, as duas tem uma amizade e a desarmonia não passa de um boato.

No podcast 'PodDelas', a cantora contou como foi a parceria com a irmã de Junior no projeto Nós, Voz, Eles, idelizado por Sandy quando passou a fazer carreira solo. "Algumas coisas marcam a vida da gente e eu tinha esse sonho, essa vontade de fazer com a Sandy até pela história que a gente viveu, de competição, que a galera pôs. Então, eu imaginava que aquilo nunca ia acontecer", disse sobre a vontade de trabalharem juntos.

"Obviamente, a gente foi virando amigas, criando uma relação e, depois, surgiu esse ano [2022], num momento em que eu estava tão frágil e me sentindo tão julgada, Sandy e Lucas me dão a mão e falam: 'Vem cá fazer essa música com a gente que tem tudo a ver com você'", disse, se sentindo grata pela oportunidade.

"Posso dizer que a Sandy teve sororidade. Em vez de ficar: 'Vamos esperar como que está a situação midiática ou imagem, ela falou: 'Vamos cantar juntas, agora é a hora, a música é a sua cara'", disse, elogiando a postura generosa da cantora.

Fãs invadiram fazenda

Durante a conversa, a filha de Zezé di Camargo contou que a fazenda da família dela foi invadida por fãs. "Tinha uma galera acampada dentro da fazenda, no meio do pasto. E a gente [pensou] que podia ser invasão, podia ser bandido... Era o meu fã clube de Brasília, bonitinhos. Aí tive que tirar a queixa, porque não me pediram 'oi, com com licença'. Eles entraram. Olha que perigo! Já pensou se de repente acontece alguma coisa... Não sei", disse ela.