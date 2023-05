Wanessa Camargo revela invasão na fazenda da família: 'Galera acampada'

Wanessa Camargo surpreende ao contar que fãs invadiraram a fazenda de sua família: 'Olha que perigo'

A cantora Wanessa Camargo (40) surpreendeu ao contar que a fazenda de sua família foi invadida por fãs dela. Em participação no podcast Poddelas, ela contou que os fãs foram vistos acampados no campo e deixaram todos preocupados com a situação antes de descobrirem que eram admiradores.

"Tinha uma galera acampada dentro da fazenda, no meio do pasto. E a gente [pensou] que podia ser invasão, podia ser bandido... Era o meu fã clube de Brasília, bonitinhos. Aí tive que tirar a queixa, porque não me pediram 'oi, com com licença'. Eles entraram. Olha que perigo! Já pensou se de repente acontece alguma coisa... Não sei", disse ela.

Então, ela contou que não defende esse tipo de situação com os fãs. "Eu falo para eles: eu não gosto de fanatismo, isso me apavora. Então toda vez que começa a sair do ponto, isso já aconteceu umas quatro vezes na minha vida, eu vou lá no particular e falo: Você está me assustando. E aí? Vai manter a linha pra gente poder ter uma relação ou vou ter que me afastar de você e vou impedir que [você] esteja perto de mim?'", contou.

Por fim, ela disse: "Então, chamei para essa conversa do autoconhecimento e hoje é uma relação equilibrada e verdadeira".

Wanessa Camargo relembra o fim do casamento

A cantora Wanessa Camargo acaba de lançar o seu novo álbum, chamado Livre, que conta com músicas que foram escritas durante o seu processo de separação. Em 2022, ela terminou o casamento de 17 anos com o empresário Marcus Buaiz, que é o pai dos seus filhos, e também já começou uma nova história de amor. Atualmente, ela namora o ator Dado Dolabella. Agora, ela relembrou sobre o processo criativo em meio a separação.

“Passei por uma separação e, nesse processo, vi que precisava olhar para mim de novo sozinha, como indivíduo, ouvir a minha voz, meu silêncio. Minha virada foi justamente me ver novamente como Wanessa Godói Camargo. Pensar e ouvir apenas a minha voz”, disse ela ao site Splash, do UOL.

Então, ela contou que o projeto reflete sobre ela. “Esse álbum é muito pessoal, muito de dentro para fora. O primeiro ato é um ato interno que eu vivi. Uma história que estou contando de algo que veio acontecendo comigo. Um processo interno que eu vivi com meus filhos, meu casamento, meu trabalho, minha saúde mental”, afirmou ela, e completou: “Estava cheia de coisas para falar, precisando pôr para fora. Em julho, chamei umas parceiras muito queridas, fomos lá para a Chapada dos Veadeiros e fizemos uma música que está no segundo ato, Parte de Mim. Foi um processo muito mágico, muito íntimo”.