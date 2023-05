Wanessa Camargo revela como conheceu o namorado, Dado Dolabella: 'Modelo gato'

Wanessa Camargo relembra a história de quando viu Dado Dolabella pela primeira vez

A cantora Wanessa Camargo (40) reatou o namoro com o ator Dado Dolabella (42) em 2022 após se separar de Marcus Buaiz (43). Os dois já tinham vivido um romance no passado. Agora, ela relembrou como eles se conheceram há vários anos.

Em entrevista ao programa Estação Band, da Rádio Band FM, a artista contou que eles se viram pela primeira vez nos bastidores de um ensaio fotográfico para uma revista adolescente. “Depois que comecei a minha carreira, tinha um namoradinho. Começou a dar problema porque ele não era do meio, e começou a ter ciúmes. Além disso, foi quando conheci o Dado”, disse ela, e completou: “Primeira capa que fiz na vida como cantora, foi a Todateen com ele. Ele era modelo da capa. Conheci ele ali”.

Porém, o romance não começou naquele dia. “Eu namorada, ele também, mas ali já bateu um negócio. Depois eu precisei de um modelo gato para um clipe e chamei ele. Ele fez meu clipe, a gente não teve nada. Mas então, terminei meu namoro. A gente saiu no Rio, e comecei a namorar”, disse ela.

A cantora ainda relembrou um momento deles no Rio. “Eu estava no Rio, e a gente queria sair para algum lugar. Não podia subir no quarto com ele sozinha. Minha mãe não deixava. Mas todos subimos no meu quarto para conversar, ficamos na varanda.ele começou a cantar no meu ouvido, e foi”, declarou.

Por fim, Wanessa Camargo relembrou quando terminou com Dado Dolabella no passado. “Éramos muito jovens, vamos ser justus. Éramos muito imaturos, os dois estavam começando a carreira. Eu me vi em um lugar e ele se viu com todas as mulheresdo Brasil olhando para ele. Ele era campeão de cartas no país. Era muito assédio. Aprendi muito com ele na relação na primeira temporada- e eu até levei isso para o meu casamento depois. Percebi com o tempo que não adianta ter ciúmes, querer segurar na mão. Quem quer fazer, faz na sua cara às sete da manhã. Não é a balada. Quem quer estar junto, está junto”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Wanessa Camargo conta sobre a guarda dos filhos após a separação

Em entrevista na Revista CARAS, a cantora Wanessa Camargo (40) falou sobre a guarda dos filhos, José (11) e João (8), com o ex-marido, o empresário Marcus Buaiz (43), após a separação. Ela contou que eles têm a guarda compartilhada e que resolveram o divórcio rapidamente.

"Pelos nossos filhos, foi primordial manter uma relação de respeito com o Marcus (Buaiz, ex-marido). Não somos melhores amigos, mas damos risadas juntos, conversamos sobre as crianças, nos falamos pelo celular… Temos guarda compartilhada. Quando aparece um compromisso, negociamos a troca das datas. Se vivêssemos em pé de guerra, isso não seria possível", disse ela.

"No começo, nós não nos relacionamos e, aos poucos, voltamos a conversar. Resolvemos toda a separação de forma simples e rápida. Não queria briga, eu queria paz. Então, cedi e ele cedeu também. Foi construtivo para as crianças", relembrou.