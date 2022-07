Wanessa Camargo mostra ensaio para gravação de DVD do pai, Zezé Di Camargo

Cantora Wanessa Camargo compartilha vídeo dançando e cantando 'Difícil Controlar A Paixão' ao lado do pai, Zezé Di Camargo

20/07/2022

A cantora Wanessa Camargo (39) deixou os fãs animados ao usar suas redes sociais para compartilhar registro dos bastidores do novo projeto solo do pai, Zezé Di Camargo (59)!

Na manhã desta quarta-feira, 20, a artista postou um vídeo feito por Illan Suarez mostrando um ensaio para gravação do DVD do sertanejo, intitulado Rústico, que aconteceu no último dia 06 de julho. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, ela aparece com look preto estiloso no palco ao lado do pai, cantando e dançando a canção Difícil Controlar A Paixão.

"Difícil é controlar a paixão. Imagens especiais pra vocês do ensaio pra gravação do DVD do meu pai", escreveu ela na legenda do post.

"Meu orgulho!!! Te amo princesa", declarou a mãe, Zilu, que recentemente comentou sobre a separação de Wanessa de Marcus Buaiz.

Os fãs pediram por shows de Wanessa nos comentários do post. "Mulher, vai ter show quando? Aaaaaa", "Maravilhosa", "Aiiii que saudades de você no palco", "Manooo só deu gatilho pra um show dela" "E quando teremos show seu? Solta turnê pra nós",

Após a gravação, Wanessa celebrou a noite em publicação na web: "Que noite especial! Que honra e que alegria poder prestigiar a gravação do novo DVD do meu pai, um show tão incrível e tão sensível! E ainda mais feliz por ter sido convidada pra realizar 2 números tão especiais, um deles, dançando ao lado dele, como nos velhos tempos! Foi lindo! Te amo muito @zezedicamargo".

Confira o vídeo de Wanessa Camargo em ensaio para gravação de DVD do pai, Zezé Di Camargo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Wanessa Camargo e Dado Dolabella passam a se seguir nas redes

Em meio a rumores de reconciliação, Wanessa Camargo e Dado Dolabella (42) começaram a se seguir no Instagram. Os dois ficaram 20 anos separados, já que viveram romance no início dos anos 2000 e estariam tentando reatar após o fim do casamento da artista com Marcus Buaiz.

Recentemente, os dois foram vistos juntos em clima de romance em live durante retiro espiritual na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, em vídeo publicado na conta oficial do Festival Aya Música Medicina.

