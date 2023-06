Wanessa Camargo e Dado Dolabella surgem abraçadinhos em evento

Dado Dolabella faz questão de acompanhar Wanessa Camargo em noite de show na cidade de São Paulo

A cantora Wanessa Camargo contou com a companhia especial do seu namorado, o ator Dado Dolabella, na noite de domingo, 11. Ela fez um show em um camarote na Parada do Orgulho LGBTQIAP+ e chegou sorridente ao evento com o amado.

Simpáticos, os dois posaram sorridentes e abraçados na entrada do evento. Vale lembrar que eles reataram o romance há poucos meses, depois que ela se separou do ex-marido, o empresário Marcus Buaiz, que é o pai dos seus dois filhos.

Há poucas semanas, ela elogiou o novo namorado durante uma participação no programa Domingão com Huck, da Globo. “Eu estou na segunda temporada [do namoro]. Eu espero que seja a [temporada] final. São coisas que a gente não planeja na vida. Minha vida deu uma reviravolta e eu abracei isso. Eu quero ser feliz. Eu estou reaprendendo a ser leve”, contou ela.

Fotos: Van Campos / AgNews

Wanessa Camargo relembra motivo da separação de Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo (40) relembrou detalhes do relacionamento com o namorado, o ator Dado Dolabella (42). Eles namoraram no início dos anos 2000, quando ambos estavam no início do sucesso, e ela contou agora sobre o motivo da separação naquela época.

Em participação no programa Estação Band, da rádio Band FM, a artista relembrou que ele sofria muito assédio das fãs e o ciúme foi demais para manter a relação. “Éramos muito jovens, vamos ser justos. Éramos muito imaturos, os dois estavam começando a carreira. Eu me vi em um lugar e ele se viu com todas as mulheres do Brasil olhando para ele. Ele era campeão de cartas no país, era muito assédio”, disse ela.

E completou: “Aprendi muito com ele na relação na primeira temporada- e eu até levei isso para o meu casamento depois. Percebi com o tempo que não adianta ter ciúme, querer segurar na mão. Quem quer fazer, faz na sua cara às sete da manhã. Não é a balada. Quem quer estar junto, está junto”.