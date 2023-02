Wanessa Camargo e Dado Dolabella são flagrados em passeio com os amigos

De mãos dadas, Wanessa Camargo e Dado Dolabella esbanjam romantismo durante um passeio em um shopping no Rio de Janeiro

Na tarde desta quinta-feira, 23, a cantora Wanessa Camargo (40) e o ator Dado Dolabella (42) foram flagrados em um momento romântico juntos. Os dois foram fotografados enquanto circulavam em um shopping no Rio de Janeiro.

De mãos dadas, eles foram vistos junto com Bruno de Luca (40) e Stéfany Vidal (28), que estavam com a filha, Aurora, de 4 meses. Eles e mais uma amiga curtiram uma refeição em um restaurante do shopping e saíram de lá juntos.

Vale lembrar que Wanessa e Dado curtiram o carnaval em São Paulo e também em Salvador, na Bahia, locais onde ela se apresentou em trios elétricos.

Fotos: Edson / AgNews

Wanessa Camargo nega boatos de gravidez

A cantora Wanessa Camargo (40) negou os boatos de que poderia engravidar deDado Dolabella (42), seu atual namorado, em 2023. Em conversa no programa Fofocalizando, do SBT, ela garantiu que não quer ter outro filho agora. “Não! Preciso trabalhar, pagar esses boletos, preciso fazer muita coisa. Não tinha nem bebê, nem BBB”, disse ela, já citando também os boatos de que iria integrar o elenco do Big Brother Brasil, da Globo.

Wanessa ainda contou que não tem planos de se casar novamente agora. Ela quer apenas continuar namorando. “Vamos namorar primeiro, gente, pelo amor de Deus. Namorar, muita coisa para acontecer. Estou recém-separada. Acho que o tempo ainda é curto para muita coisa acontecer. Acho que a gente tem que fazer um passinho de cada vez. E é uma delícia namorar, é tão bom. Vamos namorar”, declarou.