Wanessa Camargo define a atual fase de sua vida: 'Quero andar livre'

24/08/2022

A cantora Wanessa Camargo (39) revelou o seu pensamento ao viver uma nova fase em sua vida. Separada do ex-marido, Marcus Buaiz (43), há alguns meses, a artista relembrou quando enfrentou a Síndrome do Pânico nos últimos anos e entregou como quer que sua vida seja daqui para a frente.

"Venho de um lugar que foi muito escuro para mim, que foi encarar a Síndrome do Pânico nos últimos dois anos. Foi um longo processo. Para mim, foram dois anos muito sagrados, mas muito difíceis. Eu escolhi que esse caminho fosse mais difícil para que, hoje, pudesse olhar para você e falar 'estou me sentindo feliz, mais livre'. O caminho ainda está sendo trilhado, claro. Mas começo a refletir coisas que nem imaginava, porque estou me sentindo mais bonita, mais iluminada", disse ela em entrevista para a Harpers Bazaar.

Logo depois, Wanessa completou sobre sua fase atual. "Para mim, é essencial manter hábitos reais, então acordar cedo, dormir bem, me alimentar bem. Ainda está faltando o exercício físico, mas logo vou voltar, é a pontinha que está faltando. Além disso, é necessário ser sincera, verdadeira com você mesma. Olhar para si e falar 'estou com dificuldade aqui'. Ser sincera e não ter medo de ser você, porque é muito difícil ser a gente quando temos medo. Pisamos em ovos o tempo inteiro pelo outro, pela sociedade, pelo trabalho. E eu cansei de pisar em ovos. Quero andar livre, leve e solta, descalça no vento, quero ser feliz", afirmou.

Há poucas semanas, Wanessa Camargo e Dado Dolabella apareceram juntos em um retiro na Chapada dos Veadeiros. Os dois surgiram em uma live feita na conta oficial do Festival Aya Música Medicina na Chapada dos Veadeiros.

Nas imagens, os dois surgiram frente a frente e olhando um para o outro enquanto Wanessa estava com as mãos nos ombros dele. As imagens ganharam repercussão com um post do colunista Leo Dias, do site Metrópoles, no Instagram.

