Wanessa Camargo curte noite especial com Dado Dolabella e os filhos

Wanessa Camargo leva seu namorado, Dado Dolabella, e os dois filhos, José Marcus e João Francisco, para curtirem o show dos Amigos em São Paulo

A cantora Wanessa Camargo aproveitou a noite do último domingo, 17, em ótima companhia. Ela levou seu namorado, o ator Dado Dolabella, e seus dois filhos, José Marcus e João Francisco, para curtirem o show do grupo Amigos, formado por Zezé Di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó e Leonardo, em um estádio de São Paulo.

A família foi fotografada nos bastidores ao posarem com Zezé e a noiva dele, Graciele Lacerda, antes do show. Inclusive, Wanessa ainda foi vista em clima de romance com Dado durante a apresentação, quando os dois foram flagrados abraçados na plateia.

Recentemente, Dado fez uma declaração de amor para Wanessa nas redes sociais. “Pra mim, você é sempre foi a coragem em pessoa… Poder viver seu despertar, conviver com você a cada passo, salto, queda, sentir seu tom e ritmo vindo desse coração mais lindo, puro e generoso, é muita sorte a minha. Mesmo que nem sempre me terrenos certos, os seus sempre precisos, potentes. Me inspira, me ensina e no fim me enche de orgulho poder estar ao seu lado na vida. Sou só gratidão por poder viver com você toda essa, que é só sua, velocidade, amor meu”, escreveu ele.

Fotos: Van Campos / AgNews

Wanessa relembra reação do filho com a sua separação

A cantora Wanessa Camargo relembrou a reação do seu filho mais velho, José Marcus, ao descobrir que os pais estavam se separando. Em entrevista no canal de Foquinha no YouTube, ela contou que o herdeiro teve uma crise de choro. Na época, ela decidiu escrever a música Só Respira para apoiar os herdeiros nessa fase de mudança de vida.

“É uma música que fiz para os meus filhos, para quando eles entenderam que os pais iriam se separar. Eu vi os dois numa situação de [choque], lembro que meu filho teve uma crise de choro, meu mais velho, muito forte e eu falava para ele: ‘Calma, respira’”, afirmou ela, e completou: “E quando eu tive minhas crises de pânico, eu ouvia também: ‘Calma, Wan, só respira’. Então, o ato de respirar me trouxe muito de volta pro meu chão”.

Além disso, Wanessa comentou que não teve problema em lidar com o julgamento das pessoas quando anunciou que voltou a namorar com Dado Dolabella após o fim do casamento anterior. "Tiro de letra [o julgamento externo]. Vou fazer o que? Não tem como. O pior de tudo é o julgamento das pessoas que te amam. Quando você tem que se justificar para os seus amigos, para os seus pais, para a sua família, que são pessoas que você espera mais acolhimento", afirmou.