Wanessa Camargo celebra encontro com os filhos na fazenda

Filhos da cantora Wanessa Camargo chegam de helicóptero na fazenda da família para as férias com a mãe no interior

A cantora Wanessa Camargo celebrou o reencontro com os filhos, José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 9 anos, para passarem as férias juntos na fazenda de sua família em Goiás. Nesta terça-feira, 9, ela mostrou como foi a chegada dos herdeiros no local.

As crianças viajaram até a fazenda de helicóptero e surgiram sorridentes enquanto abraçavam a mãe. Inclusive, eles mostraram que já estão quase da mesma altura da mãe. “Eu já estava muito feliz, porém incompleta! As minhas razões chegaram e agora estou transbordando! Tudo por eles e para eles. Agora estou completa”, disse ele.

Wanessa está na fazenda com o namorado, Dado Dolabella, e outros amigos que fez no Big Brother Brasil 24.

Susto de Wanessa Camargo

A cantora Wanessa Camargo levou um grande susto na tarde desta quarta-feira, 3, enquanto estava dentro de um carro em uma rodovia da Grande São Paulo. A estrela contou que o motor do carro começou a pegar fogo e o motorista precisou estacionar rapidamente para evitar que algo acontecesse com os ocupantes dos veículos.

Nos stories do Instagram, ela disse que estava indo para os estúdios do SBT quando sentiu o cheiro de queimado e vira a fumaça do fogo na área do motor. "Olha a situação: eu de Dona Florinda no meio da estrada. O carro começou a pegar fogo! E a gente teve parar. Quando a gente começou a sentir o cheiro de queimado, eu falei: ‘Para, para!’. Que desespero, que perigo. Estava indo gravar no SBT. Agora tenho que esperar vir um carro, não sei o que vai acontecer”, afirmou ela.

E completou: "Isso é muito perigoso, fiquei assustada. Deus é tão bom que o carro deu pane passando o pedágio, em um lugar que dá para a gente parar. Dois minutos antes, eu estava no meio do túnel. Como eu ia parar ali? No meio da autoestrada, sem acesso a nenhum lugar para parar o carro. Deus é muito bom nessa hora. O que faz o carro pegar fogo?”.