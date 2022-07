Wanessa Camargo canta a música 'Eu Nasci Só Pra Você' ao vivo, e fãs elogiam: ''Maravilhosa''

Cantora Wanessa Camargo publica vídeo cantando a canção 'Eu Nasci Só Pra Você' ao vivo em seu perfil no Instagram e é exaltada pelos fãs

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 09h48

A cantora Wanessa Camargo (39) deixou os fãs nostálgicos e pedindo por shows nas redes sociais ao surgir cantando em vídeo!

Na noite de quinta-feira, 21, a filha de Zezé Di Camargo (59) compartilhou o registro em que aparece entoando a canção Eu Nasci Só Pra Você ao vivo em seu perfil no Instagram e recebeu chuva de elogios dos seguidores, que exaltaram o talento da artista e sua voz.

"Eu nasci só pra você. Cantando pela 1ª vez essa música ao vivo! Qual deve ser a próxima?", escreveu Wanessa na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs se derreteram e pediram por shows da cantora. "Amo essa música e mais ainda você", declarou a irmã, Camilla Camargo, nos comentários do post. "Maravilhosa", elogiou Diego Hypolito. "Voltei pra adolescência, obrigado por isso Wan", "Eita Wanessinha apaixonadaaa", "Ahhhh minha adolescência todinha essa mulher", "Essa é maravilhosa!!!", "Maravilhosa demais", "Faz um show pra nós",

Confira o vídeo de Wanessa Camargo cantando ao vivo:

Wanessa Camargo e Dado Dolabella passam a se seguir

Em meio a boatos de reconciliação, Wanessa Camargo e Dado Dolabella (42) passaram a se seguir em seus perfis no Instagram, após terem sido vistos juntos em um retiro espiritual durante viagem a Chapada dos Veadeiros depois do fim do casamento da cantora com o empresário Marcus Buaiz (42)

