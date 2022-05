Wagner Barreto, campeão da 1ª temporada do 'The Voice Kids', relembra conquista e fala sobre estreia da nova edição

Primeiro vencedor 'The Voice Kids Brasil', Wagner Barreto comenta sobre a nova temporada do programa e novos projetos 6 anos após prêmio

Redação CARAS Digital Publicado em 01/05/2022, às 12h43

Wagner Barreto (22) fez história ao se tornar o grande campeão da primeira temporada do The Voice Kids Brasil, em 2016!

Natural da Ilha Floresta, localizada no Rio Paraná, o cantor, que fazia parte do time de Victor e Leo, disputou a final do programa da TV Globo com Pérola Crepaldi (Time Ivete Sangalo) e Rafa Gomes (Time Carlinhos Brown), recebendo 66% dos votos do público.

Em entrevista para a CARAS Digital, ele recordou sua trajetória na atração, que na época, teve recorde de inscrições de um milhão e trezentos mil candidatos, e falou da nova temporada do The Voice Kids Brasil, que estreia neste domingo, 01, comandado por Marcio Garcia (51), e que conta com Carlinhos Brown (59), Michel Teló (41) e Maiara (34) e Maraisa (34) como técnicos.

"Eu entrei no The Voice muito cedo, entrei com 15 para 16 anos, e para mim, foi uma experiência única. Aprendi a ter cumplicidade, com meus companheiros do The Voice... 72 crianças participaram da edição. Foi uma escola muito grande, aprendi a me comportar no palco, aprendi a entender outros estilos de música... No momento em que eu fui campeão do The Voice, que o Tiago Leifert falou: 'E o campeão do The Voice Kids Brasil é... Wagner Barreto', eu desabei no chão. É uma emoção, assim, cara, eu acho que nunca senti tanta emoção na minha vida. Corri pra abraçar meu pai que também sempre esteve presente comigo no The Voice”, relembrou o jovem.

Barreto aposta que a nova temporada promete e tratá artistas que também são instrumentistas. “Essa nova edição do The Voice vai surpreender por talentos que tocam instrumentos. No The Voice, eles são muito criteriosos, e todo mundo que entrar, tem a possibilidade de ganhar, porque só de estar lá dentro, já significa que a pessoa tem um grande talento e é uma estrela. Então, assim, esse The Voice promete com muita música boa e o fofurômetro vai explodir também", brincou.

Novos projetos

Investindo na carreira, Wagner Barreto revelou que criou uma produtora, chamada WB Produções e que, atualmente, após a pandemia, está rodando o Brasil com apresentações recheadas de medleys, banda nova e muita dança. Seis anos após o prêmio, ela brincou que está amadurecido.

"Já não sou mais um Kids do The Voice. Trabalhamos mais com a questão de estruturar carreira, tornar o nome mais conhecido. Temos uma produtora, a WB Produções, que vende os meus shows, e uma equipe trabalhando para que as redes sociais fiquem aquecidas”, contou o primeiro vencedor do The Voice Kids.

“Montamos um espetáculo de 1 hora e 45 minutos com diversos músicos e várias performances. Tem agradado muito, e todo o lugar que a gente tem ido a gente sempre volta”, disse ainda sobre as apresentações.

Recentemente, Barreto também lançou seu novo single 'Love dos Love', distribuído pela New Music Brasil, com exclusividade no TikTok.

Veja o antes e depois de Wagner Barreto:

Wagner Barreto no 'The Voice Kids Brasil'. Foto: Reprodução/TV Globo

Wagner Barreto atualmente. Foto: Reprodução/Instagram