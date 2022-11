Você sabia? Pelé já desmentiu rumores de romance com Gal Costa

Amizade de Gal Costa e Pelé já foi confundida com boatos de romance no passado e o ex-jogador de futebol já desmentiu. Entenda a história!

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 13h27

A morte da cantora Gal Costa nesta quarta-feira, 9, fez vários fãs relembrarem histórias do passado da artista. E uma dessas histórias envolve o ex-jogador de futebol Pelé. De acordo com o site UOL, os dois já chegaram a ser apontados como um suposto casal, mas o atleta desmentiu tudo. Eles eram apenas amigos!

Na década de 1970, uma revista chegou a destacar a relação próxima dos dois e que estava dando o que falar. “Fala-se muito no Brasil: disseram também que fui apaixonado por Vera Fischer – minha amiga. Nunca tivemos nada. Falaram de Gal Costa. Disseram que eu fui apaixonado por uma menina que foi Miss Brasil, Flávia Cavalcanti. Sou apaixonado pela Assíria”, disse ele ao site G1 há alguns anos.

Gal: "Querem destruir o meu relacionamento com Pelé" #1979 pic.twitter.com/uLZV2DaPlP — Revistas Antigas (@capasderevistas) September 26, 2020

Ao longo de sua vida, Gal Costa teve alguns romances. Ela foi casada com o empresário Marco Pereira, viveu um romance com a cantora Mariana Lima e também com a atriz Lúcia Veríssimo.

A morte de Gal Costa foi confirmada pela assessoria de imprensa dela na manhã desta quarta-feira, 9. Ela faleceu aos 77 anos, mas a causa da morte ainda não foi divulgada. Recentemente, ela se afastou dos palcos para fazer uma cirurgia de retirada de um nódulo na fossa nasal direita.

