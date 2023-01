Vocalista do Molejo, Anderson Leonardo, diz que está curado do câncer

Banda Molejo participou do 'Encontro' e deu notícia boa sobre Anderson Leonardo

O cantor da banda Molejo, Anderson Leonardo, anunciou que está curado do câncer inguinal, no qual foi diagnosticado em meados de outubro.

O sambista participava do programa 'Encontro', na Globo, quando deu a notícia na edição desta quinta-feira, 19. "Terminei meu tratamento. O bom é que fiz meu tratamento, não faltei dia nenhum dia. Estava ansioso para começar", informou.

O cantor continuou se apresentando, mesmo após o diagnóstico e agradeceu aos membros do grupo por todo apoio prestado por eles: "Graças a Deus me curei, com a força desses rapazes", comemorou, agradecendo também aos fãs por todo incentivo.

"Conversei com o doutor, ele me deixou trabalhar, lógico que com moderação. O bom é que eu tenho uma atividade física, que eu sempre faço e isso me ajudou muito. Essa alegria [do público] também ajuda", continuou.

Recentemente, a aeromoça do avião em que Anderson estava também anunciou a cura dele pelo microfone e a cena rendeu vídeo emocionante.

Confira postangens de Anderson Leonardo:

