Vocalista do Metallica liga para fã que teve filho em show da banda; veja

James Hetfield conversou com Joice e Jaime Figueiró, pais do pequeno Luan, que nasceu durante o show da banda Metallica

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 14h27

No último sábado, 7, Joice Figueiró deu à luz durante o show do Metallica em Curitiba e desta vez, foi surpreendida com uma mensagem do vocalista da banda James Hetfield (58).

O episódio ganhou destaque na web, e nesta quarta-feira, 11, o casal Joice e Jaime Figueiró receberam uma ligação especial do vocalista do Metallica, que ligou para parabenizar pela chegada do pequeno (e roqueiro), Luan.

Em seu perfil no Instagram, Joice compartilhou um vídeo do momento da ligação: "Adeus a todos vocês, porque acabei de falecer. Acabamos de receber uma ligação do JAMES nos parabenizando pelo nascimento do Luan. Tá gravado, não tenho mais palavras", disse.

Joice contou nos stories do Instagram que a ligação durou cerca de 7 minutos e não aguentou a emoção com os parabéns do vocalista.

Mãe dá à luz no show do Metallica

No último sábado, 7, a banda Metallica se apresentou em Curitiba, e o que era pra ser um show normal, se tornou mais que especial para Joice, mãe que deu à luz ao bebê durante o show.

Em entrevista, Joice contou que o show estava comprado desde 2020, e curtiu a apresentação da banda ao lado do maridão, Jaime, porém, começou a sentir fortes contrações, e teve que correr para o ambulatório médico do estádio.

Luan, o pequeno nasceu ao som de Enter Sandman, um dos maiores sucessos da banda.