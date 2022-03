Vocalista do Detonautas dança Envolver no palco do Lollapalooza

Tico Santa Cruz, vocalista do Detonautas, dança hit Envolver, de Anitta, no palco do Lollapalooza

Publicado em 25/03/2022

O cantor Tico Santa Cruz (44) entrou na onda e arrasou na coreografia de Envolver ,de Anitta (28) durante do show do Detonautas no Lollapalooza

Para celebrar a entrada da música Envolver da cantora carioca no Top1 do Spotify Global, o artista resolveu mostrar o rebolado durante a apresentação do seu grupo no festival.

"Anitta, parabéns! Nossa máxima admiração. Não sou dançarino, mas a única coisa que posso fazer para você é isso aqui", elogiou o vocalista da banda de rock.

Delírio da público!

O público presente na tarde desta sexta-feira, 25, no famoso Lollapalooza 2022, foi ao delírio com a dancinha de Tico Santa Cruz, que mandou muito bem na ousadia e no passinho de Envolver.

Veja a dança de Tico Santa Cruz!

(Foto: Reprodução/Twitter)