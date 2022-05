Vivendo a era 'Lady Leste', Gloria Groove presta homenagem aos fãs: ''Tenho tudo se vocês estão comigo''

Gloria Groove posta vídeo inédito da turnê 'Lady Leste' e revela a importância que a era está tendo em sua vida

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 13h24

No dia 10 de fevereiro, Gloria Groove (27) lançou o álbum Lady Leste.

E, desde então, a cantora vem fazendo uma turnê pelo Brasil para apresentar seu novo trabalho aos fãs.

Nesta segunda-feira, 16, ela decidiu se abrir e falar um pouco de como está se sentindo realizada com os shows que vem fazendo.

Em seu Instagram, a drag queen publicou um vídeo com momentos especiais feitos durante uma de suas apresentações.

“Nem nos meus melhores sonhos, eu poderia imaginar o tanto que cada show da Lady Leste Tour tem me dado”, começou na legenda.

“Conhecer vocês, em todas as cidades; perceber a importância de cada música no olhar de vocês, sentir essa energia que me entregam e a alegria desse encontro que não acaba, vai pra vida, nas lembranças do quanto somos felizes juntos. Obrigado por isso, eu tenho tudo se vocês estão comigo”, agradeceu ao final.

Os seguidores se emocionaram com o desabafo. “Merecedora”, “é tudo teu!”, “está sendo lindo te ver”, “perfeita em tudo que propõe”, “inesquecível”, “nunca vi mais linda” e “entregou mais que o esperado” foram alguns dos comentários deixados na postagem.

Veja o vídeo publicado por Gloria Groove para agradecer pelo sucesso da era Lady Leste: