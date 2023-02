Viúvo de Paulinha Abelha escreve carta aberta e fala sobre saudade: "Vazio sem fim"

Viúvo de Paulinha Abelha escreveu carta aberta de um ano da morte dela; Calcinha Preta também homenageou a cantora

Clevinho Santana (31), viúvo de Paulinha Abelha (1978-2022), publicou uma carta aberta em homenagem a cantora. No longo texto, ele fala sobre saudade e ausência.

"Parece que foi ontem, mas já passou um ano. Talvez seja porque ainda dói tanto saber que você não está mais aqui. A cada dia que passa eu percebo a falta que você me faz, Paulinha! Você deixou muita saudade, lágrimas e um vazio sem fim. Apenas as lembranças que guardo de tudo que vivemos conseguem aquecer meu coração e me dar algum conforto. Você foi uma mulher incrível, cheia de garra e de determinação, trasbordava amor. Formamos a nossa família e aprendemos com muitos percalços. Nada foi fácil, porém chegamos onde Deus permitiu", começou ele.

"Sua ausência dói, dilacera o meu peito, mas Ele quis assim, quis recolhê-la para uma nova morada, onde eu sei que está bem acolhida e amparada pelo Senhor. Espero que esteja orgulhosa do meu percurso. Nem sempre é fácil superar tantos julgamentos, mas não vou desistir de ser feliz (por você e por mim!). Até porque essa seria sua vontade com toda certeza. Obrigado, minha Abelhinha, por tudo que vivemos! Sua falta é grande aqui. Amarei você para sempre", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CALCINHA PRETA (@calcinhapreta)

Família de Paulinha Abelha divulga causa da morte da cantora

De acordo com o laudo médico, a causa da morte de Paulinha Abelha foi um "processo infeccioso no Sistema Nervoso Central".

Também consta no documento que o corpo da cantora continha 16 substâncias em seu corpo, devido a remédios diuréticos que consumiu.

Devido a isso, no período em que foi internada, a artista estava com o fígado, rins e processos neurológicos comprometidos.

Ainda segundo o parecer médico, os medicamentos dados para a cantora nos hospitais em que ela foi internada não tiveram relação com o seu falecimento no dia 23 de fevereiro.