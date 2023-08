Viúvo de MC Kátia comove ao lamentar a morte da esposa: 'Está doendo'

Viúvo de MC Kátia, DJ LD da Favelinha desabafa sobre a dor do luto após o velório da esposa

Viúvo da funkeira MC Kátia, o DJ LD da Favelinha comoveu os seguidores ao lamentar a morte da esposa por meio de mensagens nas redes sociais. Após o velório da esposa, ele desabafou sobre a dor do luto e emocionou ao falar sobre a saudade que já está sentindo dela.

“Será que vou conseguir? Como está doendo. Perdi o grande amor da minha vida. Vai ser difícil acordar e não ver você ao meu lado. O que vai ser de mim sem você, amor? A gente era muito feliz junto”, disse ele.

O DJ ainda relembrou uma foto do casamento deles. Vale lembrar que MC Kátia faleceu aos 47 anos no domingo, 13, após um período internada. Ela teve uma piora em seu quadro de saúde após contrair uma bactéria hospitalar após amputar uma parte da perna em decorrência da trombose. Ela teve um mioma no útero e sofreu as complicações em seu quadro de saúde desde a cirurgia para a retirada do mioma, incluindo trombose e amputação do pé e da perna.

QUEM FOI MC KÁTIA?

Considerada pioneira do funk carioca, ela começou sua trajetória nos anos 2000. Na época, a artista trabalhava como auxiliar de serviços gerais e era mãe solteira, mas viu sua vida mudar com o lançamento da canção “Ah tá vai me pegar”.

Katia também ganhou notoriedade com a música “Palinha de hematoma”, na mesma gravadora que lançou Anitta. Além do sucesso solo, a cantora também levava o público à loucura com duelos ao vivo com a cantora MC Nem, as duas, inclusive, chegaram a protagonizar forte rivalidade no funk carioca. Ela também voltou aos holofotes ao participar do clipe de Rainha da Favela, estrelado por Ludmilla.