Viúva do cantor Aleksandro desabafa: 'Meu coração chora'

Viúva do sertanejo Aleksandro, da dupla com Conrado, Tatiele Toro relembra fotos com o amado e desabafa sobre a dor do luto

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 10h21

Tatiele Toro, que é a viúva do cantor sertanejo Aleksandro – que fazia dupla com Conrado -, usou as redes sociais para desabafar sobre o período do luto poucos dias após a morte do amado. Ele faleceu aos 34 anos em um acidente de ônibus que aconteceu no último sábado, 7, em uma rodovia no interior de São Paulo. Nesta semana, ela abriu o álbum de fotos da família para relembrar momentos especiais com o marido e falar sobre a saudade.

Nos stories do Instagram, Tatiele mostrou fotos com Aleksandro e deixou vários recados sobre a despedida. “Essa alegria nos movia! Dormimos e acordamos pensando em você! Todo segundo”, disse ela. Em outra foto, a jovem escreveu: “Foram dez anos de muito amor... Aprendizado... Medo... Teve sofrimento, felicidade. Intensos como nós dois”.

Logo depois, ela falou sobre a ausência dele. “Meu coração chora. Lembrar dos sonhos... Que ainda não tivemos tempo de viver! Faltou tempo, faltou organização, não sei dizer... Ainda fico procurando a resposta”, declarou.

No Feed do Instagram, Tatiele relembrou uma foto com Aleksandro e falou sobre sobre a saudade. “Você saiu sexta e não voltou. Tantos planos... Tanto sonhos e eu te esperando”, escreveu.

O enterro do corpo do cantor Aleksandro aconteceu na segunda-feira, 9, em Londrina, Paraná, e contou com uma homenagem de artistas da música. Vários cantores enviaram seus ônibus para um cortejo pelas ruas até o cemitério.

Viúva do cantor Aleksandro relembra fotos em família: