Viúva de João Paulo relembra afastamento de Daniel: ‘Minha dor’

Viúva do cantor João Paulo, da dupla com Daniel, surpreende ao relembrar como se sentiu após a morte trágica do marido e o afastamento dos amigos

Viúva do cantor João Paulo, Roseni dos Reis relembrou como se sentiu após a morte trágica dele, que faleceu em um acidente de carro em 1997. Em entrevista no canal de André Piunti, ela contou que a dor do luto foi tão grande que se afastou dos amigos, incluindo o cantor Daniel, que era o parceiro de dupla do seu marido.

"Eu tive depressão e me afastei de todo mundo, não só do Daniel. Tive um luto muito longo. João Paulo era o ar que eu respirava. Tinha perdido meu céu, meu chão. Estava com eles desde os 15 anos. Preferi ficar sozinha na minha dor. A vida de todos continuou, mas eu não reagia. A carreira solo do Daniel deslanchou e ele seguiu a vida dele. Eu é que não conseguia seguir com a minha", disse ela.

Então, ela negou os boatos de que teria recebido ajuda financeira de Daniel. "Nunca precisei da ajuda financeira do Daniel. João Paulo me deixou bem financeiramente. Quando morreu, ele já tinha uma carreira de sucesso, com muitos shows e discos lançados", declarou.

Daniel falou de João Paulo

Há pouco tempo, Daniel falou sobre a antiga parceria com João Paulo em entrevista no canal de Piunti. "Foi tudo muito rápido…parece que foi ontem que estávamos montando a árvore de Natal… mas, não adianta. Eu já tentei buscar a resposta muitas vezes e eu tenho isso muito bem resolvido comigo, hoje", desabafou o sertanejo.

E completou: "Eu posso dizer que esse é o projeto da minha vida. Se não fosse tudo o que vivemos juntos, hoje eu não estaria aqui diante do meu público. Momentos incríveis que vivi e que só a música tem o poder de deixar registrado. Tudo se deve a essa parceria, ao meu saudoso irmão e parceiro que nos deixou há 25 anos".