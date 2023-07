Viúva de João Donato é consolada pelos amigos durante velório no Rio de Janeiro

Viúva de João Donato, Ivone Belém chora ao chegar no velório do marido no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Viúva de João Donato, a jornalista Ivone Belém foi fotografada durante o velório do marido nesta terça-feira, 18, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela chegou ao local e logo foi consolada pelos amigos e familiares enquanto chorava ao se despedir do marido.

Mais cedo, o filho do cantor, Donatinho, também foi fotografado ao dar o último adeus para o pai durante o velório ao lado da esposa, Letícia Imperador. Em conversa com a imprensa no local, ele falou sobre o pai. "Ele é um cara que tem uma música única. Não tem ninguém que se pareça com ele. Porque, às vezes, você pensa em um artista e lembra de outros, que são ou da mesma geração ou do mesmo som. O Donato tem uma coisa que é só dele. Você ouve as primeiras notas e já fala: 'É João Donato'. É a assinatura dele que é o mais marcante", disse ele.

João Donato e Ivone Belém estavam casados desde 2001. O cantor faleceu na segunda-feira, 17, aos 88 anos de idade. Ele enfrentava uma série de problemas de saúde e foi diagnosticado recentemente com uma infecção nos pulmões.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Quem foi João Donato?

Com uma longa carreira na música, João Donato foi pianista, acordeonista, arranjador, cantor e compositor. Nascido em Rio Branco, na capital do Acre, ele se mudou para o Rio de Janeiro nos anos 40, quando começou a se aproximar de grandes nomes da música popular carioca. Seu talento e capacidade de improviso influenciaram a geração da Bossa Nova que seria alçada ao sucesso na década de 60.

João Donato também viveu um longo período nos Estados Unidos, onde trabalhou com grandes nomes do jazz, como Nelson Riddle, Herbie Mann, Chet Baker, Cal Tjader, Bud Shank, Armando Peraza. Seu sucesso era estrondoso.

Tanto que é considerado um dos artistas brasileiros mais reconhecidos fora do país, ao lado de nomes como João Gilberto, Tom Jobim, Sergio Mendes e Astrud Gilberto - que também faleceu agora em 2023.

Ativo até o fim de sua vida, João Donato morou até seus últimos dias no bairro da Urca, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O músico viveu um casamento feliz com a jornalista Ivone Belem desde 2001. Ele deixa três filhos: Jodel, Joana e Donatinho.