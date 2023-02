Viúva de Erasmo Carlos comemora primeiro aniversário longe do marido

Fernanda Esteves compartilhou como foi completar 33 anos sem o companheiro Erasmo Carlos

A viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves, comemorou seu primeiro aniversário sem o marido. Como costuma fazer, ela compartilhou como foi o momento e seus sentimentos.

Em um vídeo em que o cantor faz uma surpresa para ela, a legenda é a seguinte: "Cadê o meu presente, as flores, os balões, o bolo, a vela, a surpresa, o café na cama, a homenagem, a poesia, o jantar, o discurso? Cadê você?"

"Você sempre dizia que eu não aceitava elogios e pedia desculpas demais. Ainda sou assim, mas com 33 acho que posso me flexibilizar, começar a exercitar outras formas de encarar o que a vida me apresenta, não é? Vamos começar.", disse ela, querendo mudar para o novo ano de sua vida.

"Aceito ser o equilíbrio que você encontrou, o que te dava paz, aceito ter em mim a pureza que você enxergava, a ternura, o senso de humor e gaiatice, aceito os olhos tristes que sorriem… eu aceito", escreveu.

"O primeiro aniversário sem você depois de 12 anos. Ano passado tive uma crise existencial só de pensar na vida sem você, como um presságio de tudo o que está acontecendo agora com constatações exatas. Você me chamou de exagerada, e eu acertei tudo! Sempre previ o pior, caso viesse o melhor eu ficaria bem. Veio o pior. Tá tudo bem! Conversei com você ontem…", garantiu.

"Hoje não vou me desculpar, não vou me desculpar por sorrir sem você estar, por receber todos os abraços que puder menos o seu, nem por concluir que fui uma excelente companhia para você, e que você me deixou amando e sendo muito amado… e dentro de todo terror e tristeza, essa é a minha satisfação, e eu aceito ter boas satisfações hoje. Hoje é dia de falar bem de mim, do bem que você me fez, do amor que eu tenho em mim e também do que dei e ganhei", continuou.

"Vou me doar mais, me doar pelos outros, pelo bem dos outros, pelo bem. E se eu tentar me amar agora por nós dois? Joguei as laranjas fora, vou me livrar da pilha jornais. Quero ter um feliz aniversário, quero continuar sendo digna do seu orgulho, respeito, admiração…quero continuar te fazendo bem, valorizando quem você foi, é e sempre será", concluiu.

Veja vídeo: