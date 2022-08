Vitão e 3030 falam sobre parceria no single 'Te Decifrar': "Uma cena musical mais unida"

O cantor Vitão e o trio de rap 3030 celebraram a parceria na música 'Te Decifrar', que será lançada no dia 5 de agosto

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 17h38

Na próxima sexta-feira, 5, o trio de rap 3030, formado por Rod, LK e Bruno Chelles, lançam a música Te Decifrar, em parceria com o cantor Vitão. A nova faixa, que traz o melhor da junção dos dois estilos musicais dos artistas, ainda conta com um clipe, que estará disponível no YouTube.

"Essa parceria é um diálogo entre artistas com um público extenso e diferente. A gente tem uma troca na música e conseguimos conversar com públicos distintos ao mesmo tempo. Algo extremamente importante para uma cena musical mais unida", declarou Vitão com exclusividade para a CARAS Digital.

Rod também falou sobre a expectativa para o lançamento do single. "Nossa expectativa está alta, é uma música que queríamos lançar já faz algum tempo. Estamos muito felizes e temos certeza que todos vão curtir. O videoclipe dessa faixa tem toda uma linguagem que conversa com a ideia do nosso próximo disco que vai ser lançado em breve e com essa nova fase que estamos vivenciando. Essa parceria com o Vitão faz parte da continuação desse trabalho", afirmou o artista.

Donos de grandes sucessos, o 3030 comemorou recentemente 10 anos desde o lançamento do primeiro álbum, 'Quinta Dimensão', e se preparam para o lançamento do sexto disco, que será lançado em breve.

Vitão e o trio de rap 3030 - Foto: Divulgação

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!