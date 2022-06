Virginia se derrete ao falar do novo lançamento de Zé Felipe: ''Você é um sucesso''

Após lançamento de 'Bandido', Virginia Fonseca presta homenagem para Zé Felipe

Nesta sexta-feira, 17, Zé Felipe (24) lançou mais uma música! O som e o clipe de Bandido já estão disponíveis nas plataformas.

Muito apaixonada, é claro que Virginia Fonseca (23) aproveitou a novidade para se declarar mais uma vez ao marido.

A influenciadora digital usou seu Instagram para publicar uma selfie com ele. Na imagem, é possível ver que os dois estão assistindo um pedaço do próprio videoclipe na qual contracenam juntos.

“Mais uma ao seu lado, Zé Felipe. Você é um sucesso, cada dia que passa te admiro ainda mais, toda honra e glória de Deus! Saiba que estarei sempre aqui te apoiando, puxando sua orelha e acreditando no seu sucesso, você merece muito!”, afirmou a gata.

Em seguida, ela rasgou elogios para MC Mari (23), que fez parceria com o sertanejo: “Estou encantada com você, te falei isso quando estava gravando o clipe e repito, você é maravilhosa, todo sucesso do mundo pra você também!”.

“Estou aqui vibrando por vocês e por mais esse lançamento, é um prazer dançar a música de vocês no bom dia! Obrigada Deus! Vamo pra cima, galera! Essa música anima e é essa nossa intenção, animar e trazer alegria pra vocês”, garantiu ao final.

Alguns minutos depois da homenagem, Virginia publicou um vídeo para divulgar ainda mais o hit. No registro, os pais de Maria Alice (1) e futuro pais de Maria Flor apareceram dançando juntinhos.

“Auuu, bora animar, meu grupo! Bandido está aí e quero ver todos vocês dançando essa coreografia que é facinha justamente pra todos vocês dançarem com a gente”, disse na legenda do segundo post.

Confira a homenagem que Virginia fez para Zé Felipe após o lançamento de Bandido e o vídeo dos dois dançando ao som do novo hit:

