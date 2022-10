Grávida, Virgínia exibe barrigão em novo clipe do marido, Zé Felipe

Virginia Fonseca estrelou o novo clipe do marido, Zé Felipe, e ostentou seu barrigão da reta final da gestação da segunda filha

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 14h31

Exatamente ao meio dia desta sexta-feira, dia 21, o cantor sertanejo Zé Felipe (24) lançou o videoclipe da sua nova música ‘50 cópias’. E além de cumprir o papel de ser aquela música chiclete, que promete não sair da boca das pessoas, a produção do clipe parece ter dado muito certo. E não é para menos, Virginia Fonseca (23) aparece durante quase todo o vídeo, exibindo um lindo barrigão de 9 meses.

O clipe do marido dela já conta com 473 mil visualizações e 92 mil curtidas no YouTube, apenas duas horas após o lançamento. Mas, apesar do sucesso, Zé Felipe anunciou que deve dar uma pausa temporária nos shows. "Tenho lembranças do meu pai saindo de casa em junho e julho, fazendo por volta de 30 shows, e eu ficava com saudades. Quero estar perto da minha família. Por isso, a partir do mês que a Maria Flor for nascer, ficarei 30 dias sem show. Quero ver minha filha nascer e estar perto deles", disse Zé, para a coluna de Lucas Pasin.

Virginia mostra bastidores da gravação do clipe de Zé Felipe

Quem acompanha Virginia nas redes sociais, sabe que ela sempre divulga e impulsiona o trabalho do marido. E com o lançamento de “50 cópias” não foi diferente. A influencer mostrou os detalhes dos bastidores da gravação do clipe, de uma cena que aparece logo no início, na qual o casal troca carinhos na cama, e escreveu: "Trabalhar ao lado do nosso amor é assim, a coisa mais gostosa que existe!!!!! Mais uma vez, orgulhosa de você Zé Felipe.”