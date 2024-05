Village People volta ao Brasil no mês de maio para show

Village People ficou quase uma década sem fazer shows no Brasil e volta ao país nos próximos dias. Saiba mais

O grupo Village People está de volta ao Brasil! Depois de quase uma década sem apresentações em solo brasileiro, eles retornam ao país para um show no dia 17 de maio no Tokio Marine Hall, em São Paulo.

O show contará com os grandes clássicos do grupo, como Macho Man, YMCA, Go West, In The Navy e San Francisco.

O Village People foi criado por Victor Willis e se tornou um fenômeno mundial com o lançamento do álbum Macho Man. Depois de encerrar as atividades em 1980, Victor Willis voltou ao grupo em 2016 e leva o show para vários países. As apresentações relembram o sucesso do passado com shows lotados e muita nostalgia.

Serviço:

Datas: 17 de maio (sexta-feira)

Horário: 22h

Horário de abertura: 20h

Local: Tokio Marine Hall

Endereço: Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio – São Paulo/SP

Ingressos:

Camarote: R$ 400,00

Frisas: R$ 320,00

Cadeira alta: R$ 250,00

Setor vip: R$ 420,00

Setor 01: R$ 320,00

Setor 02: R$ 220,00

Setor 03: R$ 180,00

Informações e vendas:

Vendas: https://www.eventim.com.br/