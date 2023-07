Velório das cantoras Doris Monteiro e Leny Andrade acontece no mesmo local

Corpos das cantoras Doris Monteiro e Leny Andrade são velados lado a lado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

As cantoras Doris Monteiro e Leny Andrade faleceram no mesmo dia e seus corpos são velados lado a lado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro nesta terça-feira, 25. Os fãs das artistas podem dar o último adeus para elas na despedida que acontece com velório duplo.

As duas eram amigas e faleceram na segunda-feira, 24. Logo após o velório, os corpos delas serão cremados em cerimônia restrita aos familiares.

Doris Monteiro faleceu aos 88 anos em sua casa no Rio de Janeiro. A família informou que ela partiu em decorrência de causas naturais. Doris foi um ícone da música brasileira e ficou conhecida pelas músicas Se Você Se Importasse, Dó Ré Mi e Mocinho Bonito.

Enquanto isso, Leny Andrade faleceu aos 80 anos de idade durante o período internada em um hospital do Rio de Janeiro. Ela partiu em decorrência de pneumonia e broncopatia inflamatória. Leny vivia no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, desde 2018. Ela estava longe dos palcos desde 2022 por causa de sua saúde, sendo que seu último single foi uma parceria com o pianista Gilson Peranzzetta.

Corpos das cantoras Doris Monteiro e Leny Andrade são velados lado a lado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro - Foto: Webert Belicio / AgNews

Morre influenciador fitness

O influenciador fitness Justyn Vicky, que trabalhava em Bali, na Indonésia, faleceu aos 33 anos ao ser vítima de uma tragédia em uma academia. Ele teve o pescoço quebrado em um acidente impensável no dia 15 de julho. Saiba como tudo aconteceu:

Justin estava treinando na academia quando decidiu fazer agachamaneto com uma barra com 200 quilos. Porém, em uma cena inesperada, a barra caiu no pescoço dele. O rapaz sofreu uma fratura no pescoço com compressão crítica dos nervos vitais que se ligam ao coração e aos pulmões .

O resgate chegou a levá-lo para o hospital e ele chegou a passar por uma cirurgia de emergência, mas o rapaz não resistiu ao ferimento e faleceu logo depois.

O influenciador Justyn Vicky tinha cerca de 30 mil seguidores no Instagram e era conhecido por compartilhar os vídeos e fotos de seus treinos.