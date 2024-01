Veja as fotos do casamento do sertanejo Alex, da dupla com Pedro Paulo

Tá casado! O cantor sertanejo Alex Stella, da dupla com Pedro Paulo (PPA), oficializou seu casamento com Thainá Paloschi em cerimônia luxuosa

O cantor sertanejo Alex Stella, da dupla com Pedro Paulo, a PPA, já está casado! Na última quinta-feira, 18, ele oficializou sua união com a empresária gaúcha Thainá Paloschi, em uma cerimônia ao ar livre em Londrina, no Paraná. Os noivos reunidos os familiares e amigos, como a cantora Ana Castela, em uma festa luxuosa.

Inclusive, durante a festa, o noivo cantou uma música que fez especialmente em homenagem à noiva e emocionou todo mundo. Para o grande dia, Thainá usou um vestido de noiva branco de renda e decote de ombro a ombro. Por sua vez, o cantor optou com um terno cinza claro.

O grande dia do sertanejo com sua amada teve um investimento estimado de R$ 500 mil para a cerimônia e a festa. Eles optaram pelo estilo boho chic no casamento e decoraram o espaço com muitas flores brancas.

O cardápio da festa foi composto por: menu de finger food, estação de queijos nobres, frios diversos, comida árabe, risotos, massas e filés. A sobremesa será pétit gateau com sorvete de creme, calda de chocolate e doces finos. Enquanto isso, o bolo dos noivos será de brigadeiro meio amargo com quatro leites.

Nas redes sociais, Alex, do PPA, comemorou o casório: "Que momento mágico! Que felicidade compartilhar esse momento com meu amor, e com todos que tanto amamos. DIA INESQUECÍVEL".

Vale lembrar que Alex e Thainá se conheceram pela internet há poucos meses e se casaram no civil em outubro. Agora, eles celebrar o amor em uma festa luxuosa.

Veja as fotos do casamento:

Fotos: Rodrigo Schu

