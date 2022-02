Um dia antes do lançamento, Gloria Groove revela nomes das músicas do seu novo álbum

Gloria Groove revelou em suas redes sociais a tracklist e a contracapa do seu novo álbum "Lady Leste"

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 21h03

Nesta quarta-feira, 9, Gloria Groove (27) revelou em seu Instagram os nomes das músicas que vão compor seu novo álbum Lady Leste.

A cantora, que no último domingo se mostrou ansiosa para o lançamento, postou em seu Instagram a contracapa do novo projeto junto aos nomes das músicas e dos artistas que farão feat com a vencedora do Show dos Famosos.

Entre as seis colaborações presentes em Lady Leste estão a faixa Ser com Mc Hariel (24), a canção Apenas Um Neném com a cantora Marina Sena (25) e a última música do álbum é um feat com a vencedora da primeira temporada do The Masked Singer Brasil, Priscila Alcântara (25).

Na legenda da postagem, a estrela escreveu: "Obrigado a todo mundo que tá vibrando comigo nessa experiência fantástica que tem sido essa era em minha vida".

Os fãs de Gloria já tinham suas suspeitas e apostas para a tracklist do álbum, já que a artista publicou em suas redes sociais algumas dicas para os seus seguidores.

Mesmo assim, os admiradores da drag queen ficam chocados e animados com a novidade! "Já vai nascer aclamado", comentou um seguidor. Outro fã escreveu: "Nem acredito que tá vindo".

O álbum Lady Leste chega nesta quinta-feira, 10, às 21 horas. E um dia depois, no dia 11, Gloria lança seu novo single Vermelho.

