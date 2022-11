Túmulo de Marília Mendonça é visitado pelos fãs em dia de saudade

Fãs de Marília Mendonça levam flores e homenagens no túmulo da cantora no dia em que completou um ano da morte dela

Os fãs da cantora Marília Mendonça estão repletos de saudade neste sábado, 5 de novembro, que é a data em que completou um ano da morte da artista. Tanto que vários admiradores foram visitar o túmulo da estrela no Cemitério Parque Memorial de Goiânia, em Goiás, para deixarem suas homenagens.

Nesta manhã, a TV Globo mostrou o túmulo de Marília repleto de flores, que foram levadas pelos fãs. A cantora foi enterrada ao lado do seu tio, Abicieli Silveira, que também faleceu no acidente de avião.

Marília Mendonça morreu na tarde do dia 05 de novembro de 2021, aos 26 anos de idade, em acidente aéreo a caminho de um show na cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais.

A cantora embarcou em um táxi-aéreo em Goiânia com destino a região do Vale do Rio Doce, no oeste do estado, onde faria uma apresentação. O bimotor atingiu um cabo de uma torre de distribuição de energia da CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais), faltando cerca de apenas 3 km para o pouso no aeroporto de Caratinga.

Ela estava acompanhada de seu produtor Henrique Ribeiro, conhecido como Bahia, e de seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho. Todos foram vítimas do acidente fatal, incluindo o piloto e o co-piloto da aeronave.