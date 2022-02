Tubarão e Shel Guima lançam 'Shark Bet', projeto em parceria com Thiaguinho MT, DJ Kelvinho e DJ Tawan

Tubarão e Shel Guima, responsável por hits com Léo Santana e Daniela Mercury, se une em parceria com DJs para novo projeto musical

Redação Publicado em 16/02/2022, às 10h35

Após o produtor baiano Shel Guima apresentar diversas composições e melodias para o cantor Tubarão (26) gravar, ele resolveu convidar o músico e compositor, para fazer parte do seu mais novo projeto musical Shark Bet.

Tubarão não perdeu tempo e teve a ideia de juntar grandes nomes da música, e lançar Shel Guima como cantor, passando a empresariá-lo para novos shows.

Para esse grande projeto, o cantor Tubarão, reuniu, além de Shel Guima, o cantor Thiaguinho MT, dono de um dos maiores hits de todos os tempos, sendo uma das músicas mais tocadas nas plataformas digitais e no Tik Tok, Tudo Ok.

E ele não parou por ai, Tubarão convidou os talentosos do DJ Tawan, dono do hit Solta o ponto do Quadradinho e É Incomparável, e o DJ Kelvinho que tem somadas em suas produções musicais, conhecidas como brega funk mais de 1 bilhão de views nas plataformas digitais.

O Cantor Tubarão vem sendo um grande incentivador da nova carreira musical do cantor e compositor Shel Guima, e nos revela, que para esse projeto, se reuniram em um hotel em São Paulo, e junto com Thiaguinho MT, e os Djs Kelvinho e Tawan, criaram todo o repertório musical, letra, melodia, e beat que muito em breve serão lançados ainda no carnaval desse ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SHEL GUIMA (@shelguima)

Importante ressaltar que Shel Guima já fez parcerias com diversos nomes brasileiros como: Daniela Mercury, Léo Santana, Fabio Jr e Tayrone.

Vale lembrar que esse projeto Shark Bet reúne os grandes compositores, e cantores dessa nova geração, prometendo ser o mais novo hit do carnaval 2022 e viralizar nas redes sociais.