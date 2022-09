Trio de DJs Make U Sweat celebra o sucesso na música e os 10 anos de estrada

O trio de DJs Make U Sweat relembra o início da carreira na música, conta curiosidade sobre a criação do nome do grupo e também conta sobre o repertório de sucesso

O trio de DJs Make U Sweat – formado por Dudu Linhares, Guga Guizelini e Pedro Almeida - é um dos grandes destaques da música eletrônica brasileira atual. Eles estão nas pistas mais badaladas do país, incluindo festas e festivais, e com vários sucessos, desde música autoral até remix de grandes artistas.

Os amigos formaram o trio há 10 anos e só têm o que comemorar. Entre as parcerias de sucesso na música, eles já fizeram versões para as músicas Tempos Modernos e Toda Forma de Amar, de Lulu Santos, Não Quero Dinheiro, com Tiago Abravanel, Lágrimas e Chuva, com Toni Garrido, e também Eva, com Felipe da Banda Eva.

Em entrevista com a CARAS Digital, eles contaram como a música se tornou destaque na vida deles, relembraram a criação do nome do trio e também destacaram a ótima relação com os fãs. Confira aqui como foi o bate-papo com o Make U Sweat:

-Como que a música surgiu na vida de vocês?

Pedro: Começou ainda bem criança, meu pai é muito fan de música… jazz, blues e mpb. Fazia as mix tapes para levar as músicas para o colégio, tive uma bandinha e era guitarrista. A música sempre foi muito presente. Mas a certeza que queria ser DJ veio aos 17 anos, quando fui na minha primeira Rave, daí não parei mais, aos 19 anos já estava tocando profissionalmente.

Guga: A minha ligação com a música começou muito cedo, desde a época da escola eu costumava gravar fitas para os amigos, tanto que nas aulas que tinham música era eu que sempre levava fitas. E, nas festinhas, eu era o responsável pela seleção musical também.

Dudu: Tudo começou há mais ou menos 12 anos. Eu comecei tocando em festas de uma agência em São Paulo, a Multicase. Depois disso me tornei sócio de uma outra boate onde eu era responsável pelo LineUps dos eventos e assim acabei me envolvendo ainda mais com o cenário da música eletrônica. No meio disso tudo aconteceu o Make U Sweat. Desde então, eu decidi focar apenas na minha carreira de DJ, e hoje é o que eu faço.

-Vocês sempre quiseram ser DJs ou já pensaram em ter outras profissões?

Pedro: Eu fui publicitário, trabalhei no departamento de Radio & Tv das agências Africa e Draft Fcb. Em 2004 fui na minha primeira rave, a “Tribe” era um festa realizada em uma pedreira próxima de São Paulo. Naquela época, as festas open air, na natureza, eram uma grande novidade, foi ali vendo o set do Gabe (Wrecked Machines), que resolvi que queria ser DJ. Logo fiz um curso com o Dj Akeen da 97fm… e o resto é história.

Guga: Em 2009 abri uma agência chamada Haute; que por um tempo foi paralela a minha carreira de DJ e produtor de eventos. Mas chegou um momento que a carreira de DJ falou mais alto e estava indo muito bem, então decidi priorizar a carreira como DJ.

Dudu: O meu caminho sempre foi esse. Eu já fui sócio de uma boate, mas cuidava do LineUP, a carreira de DJ sempre falou mais alto em mim.

-O que acham mais legal na carreira de DJ? E o mais difícil?

Adoramos estar no palco, ter o contato com o público sempre é uma emoção nova a cada show. O mais difícil pela vida na estrada é nem sempre estar próximo das nossas famílias e amigos.

-Como surgiu o trio Make U Sweat? Como foi a criação do nome do trio?

Guga: Eu e o Dudu sempre falamos em formar uma dupla e um dia, no aniversário do Pedro, fomos prestigiar ele e a ideia de virar trio surgiu ali no meio da pista de dança. Logo em seguida veio a ideia do nome, o Pedro tocou por 5 horas seguidas e na pista estava um calor absurdo, realmente muito quente. Eu e o Dudu simplesmente nos olhamos e falamos: vamos chamar de Make U Sweat! E funcionou! A melhor definição é realmente a sua tradução, nós vamos fazer você suar!! Nossa essência é a animação, é fazer uma apresentação que não vai deixar ninguém parado. O nome surgiu no mesmo segundo que criamos o trio.

-Vocês preferem fazer músicas autorais ou remix?

Adoramos desafios, fazer remixes é muito bacana pois temos a oportunidade de trabalhar com outros grandes artistas, como: Lulu Santos, George Israel, Toni Garrido, Digão Raimundos, Felipe Pezzoni e muitos outros. E fazer as músicas autorais também é muito bacana, envolve todo processo de composição e produção do zero, nós adoramos. A música autoral favorita geralmente é sempre a mais nova. Acredito que a releitura também, todas temos um carinho enorme e importância para nós.

-Vocês já fizeram parcerias com Lulu Santos, Toni Garrido... Com quem vocês ainda querem fazer parcerias?

É difícil citar um único nome, temos grandes artistas que já gravamos e com certeza seria um grande prazer voltar a trabalhar, e são inúmeros que gostaríamos de conhecer e propor uma parceria. Achamos muito bacana o Jota Quest, o Rogério Flausino é um grande apreciador de música eletrônica. Poderia ser um golaço. Sou fanático pelo Foo Fighters, se fosse para sonhar muito alto, fazer algo com o Dave Grohl [risos].

-Vocês costumam criar as novas músicas juntos ou cada um é responsável por uma parte da canção?

Fazemos tudo juntos, 1 é bom, 2 é otimo. 3 é Make.

-Tem algo que vocês gostam mais de colocar nas músicas?

Usamos bastante guitarras em nossas músicas, temos sintetizadores e timbres que são bem marcantes em nossas músicas também.

-Como vocês definem os fãs do Make U Sweat?

Nossos fãs são como nós, pura energia. Temos uma relação muito bacana com eles e gostamos de estar próximos. Temos muitas histórias divertidas com eles.

-Qual foi o lugar mais legal de fazer show até hoje? E vocês já enfrentaram algum grande perrengue antes de um show?

Cada lugar é especial, temos um carinho muito grande por todos os locais que passamos, cada um carrega uma energia própria, não tem como citar apenas um. Sobre perrengues, uma vez estávamos indo de uma cidade para outra em um voo particular e pegamos um vento contra muito forte e acabou atrasando toda a viagem. Foi um baita perrengue. Existe uma logística insana nos bastidores de eventos e shows e estamos sujeitos a imprevistos.

-Quais são os próximos projetos do trio Make U Sweat?

Ainda este ano vamos comemorar a nossa tour de 10 anos. Iremos passar por várias capitais do país, esperamos vocês.