Travis Scott teria socado técnico de som em boate em Nova York

Rapper Travis Scott causa prejuízo para boate após supostamente quebrar uma tela de vídeo e um alto-falante

O rapper texano Travis Scott (30) está com seu nome envolvido em uma baita polêmica! Segundo o Daily Mail, o artista é acusado de causar em uma casa de shows em Nova York, nos Estados Unidos. Aparentemente, o ex de Kylie Jennerteria socado o rosto de um técnico de som da boate e custado US$12 mil em prejuízos.

Tudo aconteceu no Club Nebula, onde o cantor fazia uma participação no show do cantor Don Toliver, que toca na casa com frequência e acabou de lançar um novo álbum. De acordo com o Departamento de Polícia de Nova York, o funcionário da casa tinha 52 anos e não precisou de atendimento médico. Os oficiais foram chamados às 3h25 da manhã.

“Houve uma discussão naquele local que terminou em US$ 12 mil em danos ao equipamento da pickup do DJ. Neste momento, nenhum mandado foi emitido e o suspeito não está sendo procurado. No entanto, isso pode mudar”, informou uma fonte ao Daily Mail.