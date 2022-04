Travis Barker eterniza Taylor Hawkins: ''HAWK para sempre''

Travis Barker faz tatuagem em homenagem ao legado de Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters

Redação Publicado em 14/04/2022, às 12h26

Travis Barker (46), do blink-182, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 14, para mostrar uma linda homenagem a Taylor Hawkins (1972–2022), baterista do Foo Fighters, que faleceu na Colômbia, no mês passado, depois de um show da banda na cidade.

O marido de Kourtney Kardashian(44) resolveu eternizar na pele o amigo e colega de profissão, que era bastante conhecido como Hawk — águia, em inglês — pela semelhança do nome do animal com seu sobrenome.

Em prol disso, Travis Barker tatuou uma águia na perna: "HAWK para sempre", escreveu ele ao mostrar o desenho em sua perna.

O músico, por sinal, foi um dos primeiros nomes a se pronunciar sobre o triste falecimento do baterista após a morte trágica.

