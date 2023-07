Tori Kelly é internada com coágulos de sangue nas pernas e pulmão

Cantora gospel e vencedora do Grammy, Tori Kelly, jantava com amigos quando desmaiou, de acordo com o TMZ

Na noite deste domingo, 23, a cantora gospel Tori Kelly precisou ser internada depois de desmaiar enquanto jantava com alguns amigos na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos da América. De acordo com informações do site de fofocas norte-americano, TMZ, a ganhadora do Grammy passou mal e sentiu o coração disparar.

Depois de perder a consciência, Tori foi levada para o Hospital Cedars-Sinais, onde os médicos detectaram coágulos sanguíneos em torno de seus órgãos vitais. Ainda segundo o site estadunidense, uma fonte contou que a situação seria “muito séria”.

Tori está recebendo cuidados na UTI do hospital e foram descobertos coágulos nas pernas e nos pulmões da artista, famosa por hits como Dear No One, Paper Hearts e Let's Go Crazy. Os médicos estariam tentando determinar se existem coágulos em volta de seu coração.

Tori Kelly ganhou o Grammy de Melhor Álbum Gospel e Melhor Performance/ Música Gospel no ano de 2019. Além disso, a artista arrecadou o prêmio Billboard Women in Music Breakthrough Artist no ano de 2015.

