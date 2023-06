Toquinho celebra 55 anos de carreira com turnês na Europa e reflexão: 'Me sinto pequeno'

Em entrevista à CARAS Brasil, Toquinho também contou detalhes de seu novo álbum

Completando 55 anos de carreira, o cantor Toquinho (76) não pretende parar tão cedo. Com um álbum recém-lançado, ele prepara turnês na Europa para o segundo semestre e ainda revela a possibilidade de projetos inéditos. "Me sinto pequeno em relação ao que eu fiz, e isso é bom. Vejo uma obra muito grande, com canções, parcerias, viagens, shows. A sensação é de 'pequenez'."

Em entrevista à CARAS Brasil, o artista conta que, apesar de se sentir pequeno em relação à sua obra, tem uma impressão de estar completo. "Eu não deixaria de fazer nada do que eu fiz, fiz o melhor que eu pude em cada produção. Se não fiz mais, é porque não deu. Tenho uma sensação completa, e de que eu vou viver mais 77 anos", completa Toquinho .

Em seu projeto mais recente, o álbum Novas Cores, Eternas Canções, o artista buscou revisitar especialmente seus sucessos, e também dar uma nova moldura para as canções. O álbum conta com participações de nomes como Camilla Faustino, Clara Buarque, Giulia Be, Carlinhos Brown, Mart'nália, Sandy e mais artistas.

"[A ideia foi] fazer uma visita ao meu passado, pegar essas canções que estão na memória das pessoas e repaginá-las. A participação das pessoas dão novas molduras às canções", completa ele que nesta sexta-feira, 16, realizou o show Mistura Brasileira com a banda Mantiqueira e Camilla Faustino no Teatro Bradesco, localizado no shopping Bourbon, em São Paulo.

Para o futuro, Toquinho prepara a terceira turnê na Europa neste ano. Em julho, ele parte para o continente para realizar uma temporada de 20 shows. Três meses depois, em outubro, o artista voltará para a Europa com novos shows. "Daqui a pouco tem canções novas para um novo trabalho, mas sem pressa", garante.

"Sem aquela busca frenética por sucesso. Eu sempre crio para mim, e depois eu vejo que tipo de proveito vou tirar dessas canções criadas", finaliza Toquinho, que completará 77 anos no próximo mês de julho, no dia 6.

