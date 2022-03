Tom Parker, do The Wanted, morre aos 33 anos

Tom Parker ficou famoso em 2010, quando a banda alcançou as paradas musicais com 'Glad You Came' e 'Chasing The Sun'

Redação Publicado em 30/03/2022, às 13h26

Tom Parker, do The Wanted, morre aos 33 anos por complicações de tumor cerebral - Foto/Instagram