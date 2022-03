Titi Müller comenta expectativa para o Lollapalooza e conta quais são seus shows mais aguardados

A apresentadora do Multishow, Titi Müller revelou quais shows do Lollapalooza está mais animada para acompanhar no festival

CARAS Digital Publicado em 25/03/2022, às 16h22

Nesta sexta-feira, 25, o Lollapalooza Brasil começa seu primeiro dia de festival. E quem está marcando presença no evento é a apresentadora Titi Müller (30).

Titi compartilhou com a CARAS Digital sua expectativa para o festival que acontece em São Paulo: "Eu acho que vai ser catártico", disse a apresentadora do Multishow.

A mãe de Benjamim (1) revelou os shows que está mais ansiosa para acompanhar no Autódromo de Interlagos: "Estou louca para assistir Black Pumas". A dupla se apresentará neste sábado, 26, no segundo dia de festival.

Titi também revelou estar animada para acompanhar outra performance que acontece no dia 26, a da diva pop Miley Cyrus(29): "Eu vi crescer", disse a apresentadora.

"Emicida também, tenho certeza que vai entregar muito", contou Titi sobre o rapper que também irá se apresentar no segundo dia de Lollapalooza.

Para esta sexta-feira, apresentadora que já está no backstage do festival disse que quer ver a apresentação de Doja Cat (26), que irá se apresentar pela primeira vez no festival: "Doja Cat que vai fazer o primeiro show dela no Lolla, é uma grande expectativa".

Momento marcante do Lollapalloza

Titi Müller também relembrou momentos de edições passadas do festival. Para ela, o mais marcante deles foi quando outra apresentadora do Multishow, Dedé Teicher subiu ao palco em 2018.

"Dos shows, o que me marcou mais foi The Killers que teve a participação especial de Dedé Teicher na bateria. Maravilhosa, subiu e arrebentou", lembrou a apresentadora.

Titi ainda explicou porque a cena foi tão marcante para ela: "Foi muito simbólico, eles entraram num palco que tinha ali o símbolo do masculino. Uma mulher num pedestal do nosso time, da nossa transmissão, foi com certeza um ponto altíssimo de todas as edições".