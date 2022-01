Tília ironiza os 'fiscais da internet' em novo single: ''Fui condenada diversas vezes''

A cantora Tília lançará na próxima quinta-feira, 3, o single intitulado 'Convoca'

27/01/2022

Tília (18) se prepara para lançar o trabalho mais importante de sua carreira.

Na próxima quinta-feira, 3, a cantora lança o single intitulado Convoca, que chega com um videoclipe que promete abordar os julgamentos na internet. A canção, que conta com um toque de ironia, faz referência a algumas experiências que a artista já teve durante o seu primeiro ano trabalhando na música e nas redes sociais.

Com um personagem icônico, que ganha o título de 'fiscal de internet', Tília falou sobre a cultura do cancelamento com exclusividade para a CARAS Digital. "Eu quis fazer essa ironia porque eu fui condenada diversas vezes, em pouquíssimo tempo de carreira. Já falaram que eu só ia conseguir chegar em algum lugar por causa dos meus pais que também trabalham na indústria da música", disse a artista, filha de Dennis DJ (41).

"Já xingaram meu corpo falando que eu tenho que ter cuidado, que posso ter problema de saúde por eu estar muito magrinha, comentários muito pesados sobre coisas que as pessoas não têm ideia. E a melhor forma de responder é com trabalho, arte e ironia. Foi isso eu quis fazer colocando o fiscal de internet no meu novo clipe. E o que vai acontecer com o fiscal no fim do clipe de "Convoca" é muito legal, uma surpresa que ainda não vou contar, vão precisar assistir!", avisou ela.

Durante a pandemia da covid-19, Tília deu início a carreira de cantora. A jovem descobriu seu verdadeiro sonho profissional enquanto acompanhava o pai em um estúdio de gravação. Além da música, ela também trabalha na internet, e mesmo enfrentando alguns haters, a artista não deixa de se posicionar nas redes sociais. "Apesar dessa cultura do cancelamento estar muito forte, eu não me privo de postar alguma coisa, de me posicionar ou dar minha opinião por medo do que pode acontecer. O que tento é ter responsabilidade porque eu influencio pessoas né?! Mas medo não é a palavra, e sim cuidado com o que eu vou postar", explicou.

