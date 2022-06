Tília bate 4 milhões de reproduções com o álbum '2003': ''Só posso agradecer''

Tília celebra 4 milhões de reprodução no álbum '2003' e reflete sobre o seu trabalho em conversa com a CARAS Brasil

André Luiz Freitas Publicado em 22/06/2022, às 13h14

A cantora Tília tem muito a comemorar! O seu álbum de estreia, intitulado 2003, completa um mês de lançado e já chega à marca de 4 milhões de reproduções nas plataformas digitais.

Além disso, o trabalho debutou com diversos destaques, foi capa da playlist Funk Pop e integra a seleta lista da maior playlist de pop do país, a Pop Brasil, no Spotify Brasil. O videoclipe do lead single Roubando a Cena, que foi lançado na noite do dia 12 de maio, também já possui um dos maiores desempenhos entre todos os lançamentos da artista.

Concretizando um grande sonho na carreira, ela fala sobre essa conquista e o que mais almeja como cantora: “Quando um cantor alcança números relevantes significa que estão curtindo o trabalho deles, e nada me deixa mais feliz do que ver que as pessoas estão escutando a minha música. Minha carreira só faz sentido se tiver gente apoiando e me dando esse suporte, por isso não tem como não estar muito feliz com o que “2003” conquistou em apenas um mês. É o meu álbum de estreia, que a minha equipe inteira se dedicou muito, que eu me doei por inteira, que artistas gigantes me deram a honra de trabalhar junto, e está dando certo, sabe? As pessoas me escutaram 4 milhões de vezes! Só posso agradecer e agradecer.”, refletiu ela.

Tília escolheu para o seu primeiro grande projeto da carreira, os anos 2000 como inspiração. A época foi marcada por diversos grandes acontecimentos no mundo do pop, que serviram de referência para a estética do trabalho.

Além disso, 2003 é o ano de seu nascimento. Apesar da parte visual relembrar o pop dos anos 2000, a sonoridade do álbum é bastante atual, mistura alguns dos gêneros musicais urbanos e traz referências do trap, pop e funk.

Tília vem crescendo exponencialmente desde o seu primeiro lançamento musical, em 2020. De lá pra cá, a artista de 19 anos foi destaque nos maiores veículos de comunicação do país e segue chamando atenção do público. O novo trabalho marca também um novo momento da carreira, reforçando sua identidade e sonoridade.