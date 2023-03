Tierry revela quem vai participar do seu novo DVD

Tierry promete reunir seus sucessos e também canções inéditas em gravação de DVD na próxima semana

O cantor Tierry já está na contagem regressiva para a noite especial de gravação do seu novo DVD. O evento acontecerá no Rio de Janeiro no próximo dia 15 de março e contará com um time de convidados especiais no palco.

O artista já confirmou a presença de Léo Santana, MC Ryan, Belo e a dupla Zé Neto e Cristiano. O novo DVD recebeu o nome de O Pai das Crianças e vai reunir os grandes sucessos da carreira dele e também 12 músicas inéditas.

Entre os hits de Tierry, o público poderá conferir Hackearam-me, Cabeça Branca, Lá Ele, Cracudo e Disco Arranhado. Ele também cantará Long Neck com Léo Santana, Coração de Espelho com Belo, e Terror da Previdência com MC Ryan.

Tierry comemora o aniversário do filho

Em janeiro deste ano, Tierry fez uma viagem especial com o filho, Adriel de 9 anos, para celebrar o aniversário do garoto. Os dois foram se divertir em um parque de diversões em Santa Catarina e o papai coruja registrou o momento nas redes sociais.

"Leal. Fofo. Puro. Lindo. Justo. Amigo. Genial. Do bem. Estiloso. Discreto. Amoroso. Brilhante. Resiliente. Talentoso. Charmoso. Inteligente. Carismático. Desenrolado. Coração bondoso. Filho você é tudo de bom! Te amo demais, Adriel. Feliz aniversário, minha vida, meu milagre!", celebrou Tierry em um vídeo publicado em suas redes sociais.