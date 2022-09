Tico Santta Cruz diz que esposa foi agredida verbalmente por cinco homens no Rio de Janeiro

Em relato, Tico Santta Cruz, vocalista da banda Detonautas, revela que sua esposa foi agredida verbalmente por cinco homens no Rio de Janeiro

Tico Santta Cruz, vocalista da banda Detonautas, contou que sua mulher, Luciana Rocha Fontenelle, foi agredida por cinco homens embriagados no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do último sábado, 24.

Através do seu perfil oficial no Twitter, o artista e compositor brasileiro escreveu: "Ontem de madrugada minha esposa foi agredida no lugar onde moro. A PM [Polícia Militar] foi chamada e fez um excelente atendimento - quero deixar esse registro", detalhou.

O cantor disse que a polícia impediu "uma tragédia" e elogiou o trabalho dos profissionais após o acontecimento. "Cinco homens embriagados, violentos e completamente desrespeitosos. Se não fossem as autoridades [do] 31º batalhão, teria acontecido uma tragédia", relatou ele.

A notícia repercutiu entre os seguidores do cantor, que mandaram mensagem de apoios ao artista e a esposa, que estão juntos há 22 anos e têm dois filhos. "Obrigado a todos que enviaram mensagem de solidariedade à minha esposa, que foi agredida verbalmente na madrugada de ontem! Esse carinho e empatia nos fazem crer que o amor prevalecerá. Gratidão", escreveu ele ao agradecer o carinho e ao apoio dos internautas.

