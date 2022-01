Thiaguinho surge ao lado de Péricles em registro especial e fãs reagem: ''Não tem dupla melhor''

Péricles fez questão de que Thiaguinho o visitasse após realizar show no ABC Paulista

Relembrando os velhos tempos! Thiaguinho (38) surpreendeu a web ao surgir ao lado do cantor Péricles (52) em um clique especial.

Em registro do amigo e parceiro de profissão aparecem em suas redes sociais .

No último domingo, 23, Thiaguinho realizou um show em São CaetanoSP), e ao saber que ele estava no ABC Paulista, Péricles exigiu uma visita do amigo.

" Ontem teve show no ABC Paulista... Aí chega uma mensagem: 'Thiagué... Você está intimado a vir a minha casa pós show! '", escreveu Thiaguinho na legenda da publicação.

E ele ainda deixou ao parceiro: " O rei lindo, eu fui palavras. Te amo meu irmão da vida! Sempre incrível estar contigo, conversar, aprender e fortalecer nosso amor! A gente é pra sempre! Infinito! ".

Os internautas e fãs dos sambistas foram à loucura com o momento registrado.

" Demorou pra carregar a foto aqui viu??? Pesadaaaa ", brincou uma seguidora. " Eu amo essa amizade ", declarou outra. " Os maiores do nosso segmento! Sou mto fã ", comentou um terceiro.

O que não faltou também foram fãs pedindo a volta da dupla no Exaltasamba .

"Voltaaaa exaltaaa", "volta Exalta PELO AMOR DE DEUS", "turnê juntos cantando as melhores do exalta por favor" e "pensei que era a volta do Exaltasamba hahah" foram alguns dos comentários feitos pelos internautas.

Após rumores, Thiaguinho se pronuncia sobre possível volta do Exaltasamba

Thiaguinho se manifestou após os boatos do retorno de seu antigo grupo musical, o Exaltasamba.

O cantor usou as redes sociais para esclarecer os rumores. Durante participação no programa Altas Horas, ele falou sobre a possibilidade de fazer uma turnê com o ex-parceiro de trabalho, Péricles, mas a notícia acabou viralizando como se ele estivesse se referindo ao grupo todo.

Péricles foi vocalista do grupo Exaltasamba até fevereiro de 2012. Desde então, ele seguiu carreira solo .

Thiaguinho também foi exclusivo do grupo de samba e pagode Exaltasamba de 2003 a 2012, e hoje em dia segue carreira solo assim como o amigo.

