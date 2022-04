Thaís Fersoza e Michel Teló pedem prato personalizado durantes encontro e se derretem: ''Essas delicadezas esquentam meu coraçãozinho…''

Thaís Fersoza e Michel Teló aproveitaram um encontro especial para consumir um prato super personalizado

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 14h44

Nesta quarta-feira, 6, Thaís Fersoza (37) e Michel Teló(41) curtiram um encontro romântico super especial.

O casal então registrou o momento e publicou em suas redes sociais alguns pratos que pediram durante o almoço, entre eles algumas sobremesas e um cappuccino personalizado, com a foto da família em cima, enfeitando a caneca.

Na legenda, ela falou com carinho do momento, se derretendo: "Sim… as sobremesas estão com a cara deliciosa… mas quem aguenta esse cappuccino com nossos amores desenhados? Eu AMEI! Essas delicadezas esquentam meu coraçãozinho…".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que lindos!", disse um. "Que perfeito!", escreveu outro. "Que fantástico! Apaixonante!", falou um terceiro.

Confira os clique que Thaís Fersoza e Michel Teló fizeram para mostrar um prato personalizado que pediram durante um encontro: