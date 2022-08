Thaeme Mariôto relembra vitória no programa 'Ídolos': ''Minha vida deu um giro''

Cantora Thaeme Mariôto comemorou 15 anos de vitória no programa 'Ídolos' e falou sobre mudança que teve em sua vida

17/08/2022

A cantora Thaeme Mariôto (36) comemorou nesta terça-feira, 16, os 15 anos que venceu o programa Ídolos. Na rede social, ela relembrou um clique cantando na competição e falou sobre a importância que a atração teve em sua vida.

"Há exatos 15 anos eu vencia o programa #Ídolos ! Foi ali que o sonho de viver da música renasceu, foi ali que a minha vida deu um giro de 180 graus… Sim, foi ali que minha vida virou de cabeça pra baixo e a formação em farmácia foi deixada de lado para retomar o meu grande sonho de ser cantora…", contou como retomou o sonho de seguir carreira artística.

Thaeme Mariôto comentou que a vitória no programa não garantiu que pudesse viver apenas trabalhando como cantora. "Não foi ali que passei a viver da música, o sustento veio anos mais tarde, mas essa vitrine, esse degrau, foi fundamental pra chegar onde cheguei e onde eu ainda quero chegar…", apontou como o Ídolos ajudou em sua carreira.

"Gratidão aos milhares de brasileiros que torceram e votaram pra que eu ganhasse naquele 16/08/07… Vocês mudaram a minha vida, o meu destino… Thaêmicos, nem preciso dizer o quanto AMO e RESPEITO cada um de vocês, né?! Obrigada, obrigada e obrigada! Vocês moram num cantinho especial dentro de mim!", agradeceu a todos que torceram por ela desde o início.

Thaeme Mariôto fala sobre a amamentação das fIlhas: ''Continuamos firme e fortes''

Aproveitando o mês de agosto, Thaeme Mariôto celebrou a data do Agosto Dourado e falou sobre sua experiência com a amamentação das filhas, Liz, de três anos, e Ivy, de 10 meses.

"Agosto Dourado chegou, mês do incentivo ao aleitamento materno… O leite materno é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) o “alimento de ouro” para os bebês… Eu AMO ser provedora desse leitinho poderoso!", falou.

"Liz mamou por quase 2 aninhos… Pra alguns um simples leite, pro bebê é vida! Por aqui, mesmo com as viagens, ordenha para estímulo, continuamos firme e fortes na amamentação da Ivy! Ela está com 10 meses e não penso em parar por agora", contou sobre sua experiência.

