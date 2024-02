Testamento de Angela Maria vira alvo de disputa familiar. Entenda!

Colunista revela disputa familiar pela herança da cantora Angela Maria, que faleceu em setembro de 2018. Entenda o que está acontecendo

A morte da cantora Angela Maria continua dando o que falar entre a família dela. De acordo com a colunista Fabíola Reipert, do R7, o testamento dela virou alvo de disputa entre o viúvo, Daniel D’Angelo, e os filhos dela.

Segundo a jornalista, o testamento da artista diz que metade da herança deve ficar com o viúvo e a outra metade deverá ser dividida entre os quatro filhos. Porém, as três filhas da cantora entraram em rivalidade com o viúvo porque alegam que ele teria ocultado bens da artista e também dizem que não puderam visitá-la em seus últimos anos de vida por causa dele. Enquanto isso, o viúvo diz que era a cantora quem não queria ver as filhas.

Reipert ainda contou que uma mansão milionária de Angela Maria estava em risco de ser leiloada por dívida de IPTU e as herdeiras pagaram a dívida para não perder o imóvel. Por sua vez, o viúvo diz que o pagamento do IPTU foi uma estratégia das herdeiras e diz que pagou os impostos do imóvel. Por causa da disputa familiar, o inventário ainda segue em aberto.

Vale lembrar que Daniel e Angela foram casados por 41 anos.

Quando foi a morte de Angela Maria?

A cantora Angela Maria, conhecida como uma das rainhas do rádio, morreu no dia 29 de setembro de 2018, quando estava com 89 anos de idade. Ela ficou internada em um hospital de São Paulo com uma grave infecção e não resistiu.