Taís Araujo mostra que a filha citou Gloria Groove em tarefa escolar: ''Minha casa é toda fã!''

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 10h47

A atriz Taís Araujo (43) revelou que a família toda é fã de Gloria Groove (27)!

No domingo, 27, a artista, jurada do The Masked Singer Brasil, encantou os seguidores ao mostrar o quanto a filha, Maria Antônia (7), fruto de seu casamento com Lázaro Ramos (43), gosta da cantora.

Em seu feed no Instagram, a famosa compartilhou foto de uma página do livro escolar da herdeira. No dever, foi pedido para que escrevesse o nome de um dos grupos musicais favoritos, e a pequena citou Gloria Groove.

"Não é de hoje que eu AMO Glória Groove. E a cada dia que passa minha filha prova que quem sai aos seus não degenera. Olha essa resposta no livro da escola. @gloriagroove, sua maravilhosa, minha casa é toda sua fã!", escreveu Taís Araujo na legenda da postagem.

"Maria representando o Brasil hahahh AMO!", disse uma fã nos comentários. "Linda e com um gosto maravilhoso!", destacou outra. "A pequena já sabe o que é bom", comentou uma terceira. "Glória é Perfeita. A artista mais completa da atualidade", exaltou mais uma.

Taís Araujo relembra cenas com Carolina Dieckmann em 'Cobras e Lagartos'

Recentemente, Taís Araujo celebrou a chegada da novela Cobras e Lagartos, exibida em 2006, ao catálogo do Globoplay. Ela compartilhou trechos de cenas ao lado de Carolina Dieckamnn (43). Em uma das imagens, sua personagem Ellen manda Leona lavar seus pés. "Começando a quarta com esses vídeos maravilhosos de Ellen pra dizer que: COBRAS E LAGARTOS ESTÁ COMPLETA NO GLOBOPLAY. Amei esse compilado da virada de Ellen que mostra inclusive que, se fosse hoje, ela iria rodar no compliance por ser uma chefe beeeeem abusada", disse a artista, que arrancou elogios pela atuação na trama de João Emanuel Carneiro.

