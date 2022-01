Super provocante, Anitta abusa da sensualidade durante show em Guarapari

Cantora Anitta escolhe look provocante e chama atenção durante show em Guarapari

CARAS Digital Publicado em 30/01/2022, às 12h13

Na noite deste sábado, 29, a cantora carioca Anitta (28) brilhou no último dia da programação de verão do Cafe de La Musique Guarapari, no Espírito Santo.

Com um look poderoso e super ousado, a poderosa do funk performou os maiores hits da carreira dela e colocou todo mundo para dançar com as suas coreografias animadas.

No palco, a artista ainda recebeu uma convidada para lá de especial: a cantora Pocah (27), que dividiu os vocais com a famosa e agitou a plateia presente no ensaio da Anitta.

Outra presença ilustre no local foi a do cantor Silva (33), que tietou a anfitriã da noite e tirou uma foto com ela nos bastidores do evento.



O bloco de Carnaval de Anitta lotou a casa que já recebeu Alok, Henrique & Juliano, Gusttavo Lima, entre outros grandes nomes do cenário musical.

Veja algumas fotos do show!

(Fotos: Levi Mori)